54-letnia Julia Roberts uskutecznia "plażing" w Sydney z umięśnionym mężem i nastoletnimi synami (ZDJĘCIA)

Obecnie aktorka jest pochłonięta pracą nad filmem "Ticket to Paradise", w którym pojawi się u boku George'a Clooneya. W przerwie od zdjęć do powstającego na Bali obrazu Roberts wybrała się na świąteczny wypad do Sydney, w którym towarzyszy jej familia. Boże Narodzenie filmowa "Pretty Woman" spędziła na malowniczej plaży, beztrosko pluskając się w morskich falach z przypakowanym ukochanym i nastoletnimi synami. Ikona kina nie przepuściła okazji do pochwalenia się nienaganną sylwetką w różowym kostiumie kąpielowym.