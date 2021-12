Julia Wieniawa chwali się SKROMNĄ CHOINKĄ w mieszkaniu za 2 mln złotych. Stylowo?

KAMILA CC 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Może o czymś innym niż o celeb......... . My w naszym 3 - pokoleniowym Domu ubieramy choinkę - chyba nie kupimy świeżej bo jest droga a w piwnicy mamy od wielu lat sztuczną a bombki niektóre mają po 60 lat . Ubieramy choinkę w dniu 24. 12. od zawsze. Bombki kupowała jeszcze moja babcia i prababcia. Są szklane - mikołaje, szyszki, sopelki małe i duże. Chcę by było normalnie, bo na wiosnę zdaję maturę - tego sobie życzę a dla moich babć , dziadka i rodziców chcę by byli zdrowi. Z innymi rzeczami damy radę .