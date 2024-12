Julia Wieniawa i Maciej Zakościelny imprezowali razem pod osłoną nocy! "Wymienili się czułymi gestami i przytulili"

Niech się bawią, gadają, migdalą, ich sprawa. Oboje dorośli, wolni, więc o co chodzi? Że on starszy, ona młodsza, czy on dzieciaty, ona nie? A może on już jest gwiazdą z drugiej ligi, a ona wciąż na topie? 🤣 Dajcie spokój. Czy razem, czy osobno, niech im się wiedzie.