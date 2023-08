Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki szaleją na Mykonos. Wiemy, ile kosztował ją pobyt w luksusowym hotelu. Tacy to pożyją? (ZDJĘCIA)

Gościu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ma na to to wypoczywa w takich luksusach. Jest młoda ma kasę nie ma rodziny w sensie męża i dzieci to korzysta z życia i funduje sobie wypoczynek w luksusowych warunkach. Mnie by było żal wyrzucić taką kasę bo to bez sensu chyba tylko żeby pochwalić się w jakim hotelu stacjonowała. Można w fajnych warunkach spędzić urlop i to za dużo mniejszą kasę za dobę. Jej pieniądze jej sprawa i jej decyzje.