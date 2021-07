Julia Wieniawa koi zszargane nerwy w Dzbądzu nad Narwią. Tak ucieka od wspomnień o złotym okapie

By nie martwić fanów Julia Wieniawa starała się robić dobrą minę do złej gry, choć sytuacja była fatalna. Felerna klimatyzacja nie tylko zalała kuchnię w jej dopiero co wyremontowanym apartamencie za dwa miliony złotych, ale spowodowała też pilną potrzebę remontu. By ją naprawić, konieczne było rozkucie sufitu w miejscu, w którym wisiał okazały złoty okap, będący dla Julii i jej partnera, Nikodema Rozbickiego, medium romantycznych wspomnień.