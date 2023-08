Julia Wieniawa paraduje po sopockiej scenie w NIEBOTYCZNIE wysokich butach. Ikona mody? (ZDJĘCIA)

Majka 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Muszę powiedzieć, że JW na tle pozostałych bardzo zestresowanych, by nie rzec przerażonych pań, wypadła naprawdę rewelacyjnie. Bardzo naturalnie, dziewczęco, wygłupiała się jak to młoda dziewczyna, dzięki czemu można było odnieść wrażenie, ze nie mowi z kartki a z głowy (choć wiadomo, ze to wszystko jota e jote ze scenariusza). Nie mogę uwierzyć, ze prezenterki wielogodzinnego programu na żywo aż tak się nie nadają do prowadzenia festiwalu na żywo. Bardzo brakowało starakowej, mołek i prokopa. Oni we trojke by cały festiwal opedzili. I taniej i lepiej wyszloby.