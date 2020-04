Julia Wieniawa przekazuje DWA TYSIĄCE maseczek szpitalom: "Brawo Wy! Brawo My" (FOTO)

kolendra 32 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Bardzo fajnie, a zanim zaczniecie kłapać paszczą, że co to dla niej, dlaczego tak mało itd. - pomyślcie, że bardzo dobrze zrobiła sprzedając ubrania, zamiast je przechowywać w szafie (miejsca jej na pewno nie brakuje), dlatego że to samo w sobie, pomijając szczytny cel, jest mądrym, ekologicznym zachowaniem. Chociaż nie wiem, czy to zrozumiecie, pewnie większość z was jest kompletnie obojętna na problemy związane z przemysłem odzieżowym i tym, jak nieetyczne są sieciówki, również te z "wyższej półki".