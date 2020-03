Przedsiębiorcza Zosia Ślotała rusza ze sprzedażą maseczek ochronnych. Internauci: "NIE JEST PANI WSTYD?"

Premier Mateusz Morawiecki wprowadził zakaz sprzedaży internetowej maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji, które są obecnie towarem deficytowym. Brakuje ich nawet pracownikom służb medycznych. Wiele osób zaczęło szyć maseczki we własnych domach i rozdawać je potrzebującym. Ewa Minge postanowiła np. pomóc szpitalom i za darmo szyje dla nich maski ochronne.

(...) Jak wszystkie małe i średnie firmy, zostaliśmy dotknięci skutkami Covid-19. Zależy mi nie tylko na tym, aby przetrwać ten czas jako firma, ale również, aby ochronić cały zespół Petite Maison , który od trzech lat dla Was tworzy. Nie pozostajemy jednak obojętni wobec obecnej sytuacji, dlatego wspólnie postanowiliśmy, że za każdą zakupioną maseczkę przez Was, Petite Maison przekaże kolejną do szpitala, który będzie potrzebował naszego wsparcia - ogłosiła na Instagramie Ślotała.

Czytałam te komentarze i śmieszy mnie, że kanapowi hejterzy, którzy pewnie siedzą na bezpiecznych posadkach, mają na to czas i komfort. Ja muszę walczyć nie tylko o przetrwanie mojej firmy, która jest w takiej samej sytuacji jak cała branża, ale przede wszystkim o miejsca pracy moich pracowników. Dlatego, zamiast narzekać publicznie jak niektórzy i czekać na "przelew" od państwa, wymyśliłam coś, co nie tylko być może pozwoli nam przetrwać, ale też dołożyć cegiełkę do globalnej walki z pandemią, bo za każdą kupioną maskę, drugą produkujemy i wysyłamy szpitalom za darmo. Takie było założenie, ale odzew jest tak wielki, że pozwolił nam sfinansować produkcję 5000 masek dzięki przekazanej nam przez firmę Misimi praktycznie niedostępnej fizelinie i już w przyszłym tygodniu przekazać je szpitalom!!! Myślę, że jesteśmy pięknym przykładem, jak marki z naszej branży łączą siły, by przetrwać trudny czas i jeszcze mieć udział w globalnej wojnie z wirusem! - odpowiedziała Ślotała.