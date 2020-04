Łukasz Jemioł też sprzedaje maseczki. "Z najwyższej jakości bawełny"

Wiele firm, które do tej pory zajmowały się szyciem ubrań, teraz ratuje swój budżet, szyjąc właśnie maseczki. Robią to także celebryci. Zosia Ślotała jako jedna z pierwszych wymyśliła, że zacznie sprzedawać maseczki po 59 złotych i część przekaże do szpitali. Spotkała się przez to z ostrą krytyką, bo wcześniej np. Ewa Minge zrobiła to zupełnie za darmo.