Julia Wieniawa transportuje dorobek życia do "mieszkanka" za 2 miliony

To Żoliborz Przemysłowy...zamiast zrobić jakieś miłe osiedle to postawili tam obrzydliwe bloczyska , Warszawa nie ma przez to przewiewu , dusimy się w smogu , kanalizacja siada a pewnie niedługo prąd, nie ma miejsc na spacery...Nie liczy się człowiek ale pieniądz , przed potopem wyciągają z każdego centymetra ziemi jak najwięcej..