Justin Bieber skomplementował znaną aktorkę. Plotki o kryzysie małżeńskim przybiorą na sile?

Justin Bieber skomentował post znanej koleżanki. Media wciąż piszą o kryzysie w Hailey

Od ostatniej instagramowej dramy z Justinem Bieberem w roli głównej minęło już kilka tygodni. W tym czasie piosenkarz i jego ukochana wielokrotnie pokazywali się publicznie , a ich wypady dokumentowali rzecz jasna amerykańscy paparazzi. Fani gwiazdorskiej pary zauważyli, że wykonawca hitu "Sorry", w przeciwieństwie do małżonki, niemal na każdym zdjęciu wygląda na zasmuconego bądź wyjątkowo zmęczonego. Gorsze samopoczucie artysty, o którym spekulują jego wielbiciele, tylko spotęgowało plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Bieberów .

Plotek z pewnością nie uciszy też ostatnia aktywność Justina na Instagramie. Kilka dni temu 30-latek zostawił komentarz pod zdjęciem amerykańskiej aktorki i piosenkarki, Keke Palmer, co zostało już odnotowane przez zagraniczne tabloidy i spotkało się z różnymi reakcjami internautów. Gwiazdor skomplementował znaną koleżankę słowami "She said I'm poppin out", co w wolnym tłumaczeniu mogłoby oznaczać "tak to się robi" lub po prostu "wygląda świetnie". Komentarz opatrzył dodatkowo "zakochaną" emotką. Warto nadmienić, że Justin i Keke znają się od wielu lat - wokalista wystąpił w 2009 roku gościnnie w jednym z odcinków serialu "True Jackson" z Palmer w roli głównej.