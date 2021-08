Justyna Gradek WSTYDZI SIĘ Karola Miśkiewicza?! Ukryła, że bawili się na otwarciu salonu kosmetycznego...

Justyna Gradek i Karol Miśkiewicz to (eks)para, która budzi spore emocje. Influencerka i zawodnik MMA zaliczyli ekspresowy, medialny ślub, a niedługo później głośne rozstanie. Celebrytka swego czasu żaliła się na Instagramie, że mąż zdradzał ją z Sylwią Szczepańską , która jest znaną bywalczynią trójmiejskich klubów. I choć nikt się tego nie spodziewał, to po publicznym praniu brudów przyszedł czas na pojednanie...

Choć Gradek i Miśkiewicz są w trakcie rozwodu, to pojawiają się na tych samych imprezach, a nawet robią sobie wspólne zdjęcia. Kilka tygodni temu ich wspólna znajoma pokazała, jak uśmiechnięci pozują do selfie na jednym z przyjęć. Teraz drogi Gradek i Miśkiewicza znów się przecięły. Influencerzy pojawili się na otwarciu koszalińskiej kliniki medycyny estetycznej. Na profilu salonu można zobaczyć, jak byli partnerzy pozują do fotki wraz z fanką. Nie ulega wątpliwości, że Justyna i Karol czuli się tego dnia jak gwiazdy...