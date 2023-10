Karolina Gilon ściera się z internautami w dyskusji na temat SWOJEJ TWARZY: "Wygląda to naprawdę NIEPOKOJĄCO"

Metamorfoza Karoliny Gilon, którą mogliśmy obserwować na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, wywołała w niektórych kręgach internetowych komentatorów żywe poruszenie. Część internautów zdaje się twierdzić, że zmianie uległa nie tylko sylwetka polsatowej gwiazdy, ale też i kształt jej twarzy. Dyskusje na temat domniemanych sposobów Karoliny na "upiększanie się" przetoczyły się przez społecznościowe fora już niejednokrotnie, jednak jak do tej pory niespecjalnie zdawały się obchodzić samą zainteresowaną. To jest aż do teraz.