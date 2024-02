Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot debiutują jako PARA na salonach. Pozując, nie stronili od czułości (ZDJĘCIA)

leoncjio 54 min. temu zgłoś do moderacji 226 13 Odpowiedz

kiedys również miała doła w wlentynki , myslałam och nikt mnie nie kocha , teraz wiem że przez inne dni w roku też mnie nikt nie kocha i mi przechodzi xD dla lasek które w ten dzień , czują się źle , kupcie sobie jakiś niepotrzebny ciuch, zrobcie dla coś dla siebie , zjedźcie ulubione danie , obejrzycie jakiś fajny film , idźcie ze sobana randke , kupcie kwiaty , kto nam zabroni . facet do niczego nie jest nam potrzebny , chociaż czasami niektóre ich części są potrzebne , ale nie konieczne do przeżycia . xD facet jest jak mebel , nowy jest fajny , a potem tylko stoi i przeszkadza :D dobrego dnia dla wszystkich singielek ! dajcie Like , pokażcie że mamy w nosie to święto :D