Karolina Pajączkowska relacjonuje szczepienie na COVID-19: "Dziękuję MAMO za delikatne ukłucie" (FOTO)

Karolina Pajączkowska to postać, którą dobrze znają widzowie TVP Info. Prezenterka szybko zdobyła też popularność w mediach społecznościowych - jej konto na Instagramie obserwuje obecnie 35 tys. internautów.

Co ciekawe, Pajączkowska swego czasu pojawiała się również w konkursach miss. W 2011 roku reprezentowała Polskę na wyborach Miss Intercontinental, a w 2012 na Miss Exclusive of the World. Nic więc dziwnego, że nie ma problemu ze skupianiem na sobie uwagi zgrabną figurą czy eksponowaniem wdzięków.