Karolina Pisarek pokazuje język, wysiadając z porsche za 800 tysięcy. Elegancko? (ZDJĘCIA)

Karolina Pisarek to jedna z tych osób, które zawodowo zajmują się szeroko pojętym "influencerstwem", czym w dodatku nieskrępowanie się chwali. Przypomnijmy, że celebrytka sama nazywa siebie milionerką, mieszka w wystawnej willi i wydaje krocie na ubrania i dodatki, które ponoć traktuje jak "inwestycję". Wszystko podobno za pieniądze z "bycia Karoliną".

Dbanie o wizerunek to jedna z fundamentalnych zasad w życiu Karoliny i choć święta minęły zaledwie kilka dni temu, a co niektórzy nadal męczą jeszcze ostatnie porcje sałatki jarzynowej, to Pisarek postanowiła przeciwstawić się tej gwiazdkowej gnuśności.