KARTKÓWKA Z PUDELKA: "Czym Anna Lewandowska popisała się przed gośćmi na imprezie miliardera?". Na trzecim pytaniu zaczynają się już schody

Drodzy czytelnicy, specjalnie dla Was rozpoczęliśmy nową serię - #KARTKÓWKĘ Z PUDELKA. W każdy poniedziałek będziecie mogli sprawdzić, czy wiecie "co szczekało w rodzimym show-biznesie" przez ostatnie 7 dni. Jeśli jesteście stałymi czytelnikami Pudelka, pytania nie sprawią Wam kłopotów. Gotowi? Sprawdźcie, czy wiecie, na jakiej imprezie pojawiła się śmietanka towarzyska oraz co ciężarówka dostarczyła pod dom Andziaks. Nie bez znaczenia okażą się również raperskie riposty, celebryckie wynurzenia, a także wakacyjne plany gwiazd. Powodzenia!