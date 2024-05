Nadszedł czas wielkiego finału Eurowizji 2024, w którym niestety zabraknie Polski. Choć "The Tower" Luny nie wybrzmi ponownie na scenie w Malmo, wydarzenie z pewnością dostarczy wielu emocji. W ramach rozgrzewki przed koncertem, sprawdźcie, którego polskiego reprezentanta przypominacie najbardziej. Bliżej Wam do Edzi, która nie była Ewą czy może do Blanki, która jest "kajnda krejsa" i woli być solo solo? Przekonajcie się sami!