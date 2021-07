Kasia Tusk ze sporym brzuszkiem zażywa ruchu na rodzinnym spacerze (ZDJĘCIA)

Kasia Tusk jest bardzo skryta, jeśli chodzi o życie prywatne. Długo udawało jej się ukrywać ślub ze Stanisławem Cudnym , niewiele też mówiła na temat pierwszej ciąży. Do dziś zresztą ostrożnie dysponuje wizerunkiem córeczki.

W kwietniu pojawiły się informacje, że Tuskówna spodziewa się drugiego dziecka. Kasia początkowo nie komentowała tych doniesień. Zrobiła to dopiero, gdy coraz trudniej było ukryć "zmieniającą się sylwetkę".

Teraz na pewno by się to nie udało, bo brzuszek 34-latki jest już naprawdę sporych rozmiarów. Można to zobaczyć na najnowszych zdjęciach zrobionych przez paparazzi. Wypatrzyli oni Kasię podczas spaceru po Sopocie z mężem i córką Lilianą. Po drodze rodzina wstąpiła na plac zabaw.