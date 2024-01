Katarzyna Cichopek i jej botki za 5,5 TYSIĄCA podziwiają z ciepłego auta pokaz odśnieżania w wykonaniu Macieja Kurzajewskiego (ZDJĘCIA)

Zuzka 31 min. temu zgłoś do moderacji 178 20 Odpowiedz

Ale Was boli, że ktoś jest szczęśliwy. Niech ma i fajnego faceta i te botki. Ja mam za 500zł, jest to szczyt moich możliwości i też kiedyś bym powiedziała, że to za drogie. Wy tam w redakcji macie najniższa krajowa za plucie jadem, że tak wypominacie?