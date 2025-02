Oni zostali "najpiękniejszymi" gwiazdami. Pamiętacie laureatów plebiscytu "Vivy!"?

@Gdy nie wieje i nie świeci (niem. dunkelflaute) trzeba stawiać na węgiel i gaz. Niemcy – pomimo wszem i wobec ogłaszanych sukcesów związanych z przejściem na energię odnawialną, muszą od listopada bazować na elektrowniach, wykorzystujących paliwa kopalne. Właśnie zbliżają się pod tym względem do rekordu. To pierwszy taki rekord w tym roku – Niemcy musiały uruchomić elektrownie węglowe o mocy 8,1 GW, by pokryć zapotrzebowanie kraju na energię. Tak wynika z analiz agencji Bloomberg, o których informuje portal oilprice.com. Problemem jest słaby wiatr, a farmy wiatrowe dostarczają kilkukrotnie mniej energii niż w tym samym czasie w 2023 roku. Bloomberg ocenia, że na przykład w środę moc farm w Niemczech sięgała zaledwie 5 GW mocy. Niemcy płacą podwójnie, bo prąd podrożał Stąd konieczność „przejścia” na nielubiane i potępiane prze ekologów elektrownie gazowe i węglowe. Tym bardziej, że wysokie zapotrzebowanie w Niemczech pod koniec ubiegłego roku, które wymusiło większy import energii z krajów sąsiednich, doprowadziło do znaczącego wzrostu cen na powiązanych z niemieckim rynkach energii, m.in. we Francji. Holandii a nawet Norwegii. Wywołało to falę krytyki w wielu państwach, zaś w Oslo – wobec dalszych planów integracji z rynkami energetycznymi UE - nawet rozpadła się koalicja rządząca.