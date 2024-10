Gwiazdy pokazały się bez makijażu

Ja to się tak delikatnie maluję,że mój mąż nie rozpoznaje czy ja jestem bez makijażu czy z makijażem 😂 Kiedyś pomalowałam się ,bo gdzieś wychodziliśmy i tak już się kręcę po domu, prawie gotowa ,a mąż: ,aaa bo ty się jeszcze malować będziesz, a ja myślałem ,że my to już za 5 minut wyjdziemy 🤦"😂😂😂A ja na to ,że już jestem pomalowana. Dopiero jak mi się bardziej przyjrzał to stwierdził,że faktycznie 😉 Kiedyś trochę mnie to wkurzało,że on nie bardzo widzi,że ja się umalowałam, ale teraz już nie. On z kolei zawsze powtarzał,żebym to uznała za komplement, bo z makijażem i bez makijażu wyglądam niemal tak samo i jak twierdzi wyglądam pięknie i naturalnie😜