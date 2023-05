Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wspierają córkę na mszy w ramach Białego Tygodnia. Wzorowi rodzice? (ZDJĘCIA)

Na tym jednak intensywny sezon komunijny się nie skończył. We wtorek bowiem rodziciele komunikantki znów mieli sposobność obcowania ze sobą w ramach Białego Tygodnia, który zgodnie z tradycją katolicką potrwa jeszcze do niedzieli. Czatującym przed kościołem fotografom udało się uwiecznić moment, jak ubrana w kwiecistą sukienkę i długi sweter prowadząca "Pytania na Śniadanie" obserwuje córkę od progu świątyni. Po mszy dumna mama pożegnała się z 9-latką i przekazała ją w ręce Hakiela, który zaprowadził dziewczynkę do samochodu i odwiózł do domu.