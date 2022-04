Katarzyna Cichopek składa życzenia z okazji 42. urodzin Anny Muchy. "Dziś wieczorem wyściskam Cię osobiście" (FOTO)

Po prostu 🤷‍... 27 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Cichopek pod obstrzałem hejterów? No niestety, ale sama jest sobie winna i tu nie chodzi o samo rozstanie. Swoją popularność przez lata budowała na sprzedawaniu swojej prywatności. Najüierw gorące uczucie, które zrodziło się na oczach telewidzów w tzg. Mnóstwo sesji z mężem, zapewnienia o milosci i pouczanie innych jak należy dbać o związek. Na insta pełno zdjęć z szerokimi uśmiechami, idealna, szczęśliwa i kochająca się rodzina. Zawsze z dziećmi, zawsze razem, po wielu latach nadal zalochani w sobie. A to tylko w celach marketingowych. Co drugi post reklama i kody rabatowe. Aż tu nagle koniec sielanki, rozstanie i to w atmosferze skandalu, ze zdradą w tle. Te pół miliona osób, które obserwują Kaśkę na insta naprawdę w nich wierzyło. Wcale się nie dziwię tej fali hejtu. Fani poczuli się oszukani.