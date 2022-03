Rozanieleni Anna Mucha i Jakub Wons tuptają na romantyczną randkę (ZDJĘCIA)

Emigrant 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Anna Mucha cytaty „W Polsce nie mamy tak naprawdę porządnych skandali, najwyżej skandaliki. Nasze tabloidy takie znów krwiożercze nie są. Społeczeństwo jest chłopsko-konserwatywne i oni muszą się z tym liczyć. Mam opinię osoby lekko stukniętej i nieprzewidywalnej. To dobrze. Jak się ma żółte papiery, więcej wolno. A ja lubię wolność.“ „Moja kariera w dyplomacji byłaby krótka, acz treściwa. Chociaż tańczę lepiej niż Anna Fotyga.“ „Nie wiem, co jest za rogiem. Na razie mam życiowy karnawał. Może zaraz będzie post? A może mnie szlag trafi? I powiedzą: „Nie dość, że się skurwiła w telewizji, to jeszcze wiedziała, kiedy umrzeć. Suka.”“ „Woody Allen powiedział: „Życie jest pełne bólu, cierpienia i samotności i jeszcze tak szybko przemija”. To prawda. Wynajęłam na Manhattanie mieszkanie, oswoiłam kawałek dzielnicy – znalazłam ulubioną kawiarnię, park, sklepik, ulicę, ale przede wszystkim zaczęłam chodzić na zajęcia. I nawet nie zauważyłam, jak upłynął mi rok.“ „(…) pochodzę z klasycznej rodziny polskiej. Jeden alkoholik w domu, jeden prawnik, dla równowagi. Jedna pielęgniarka, kierowca TIR-a, babcia sklepowa w mięsnym. Dziadek, pijak i złodziej, bo „każdy pijak to złodziej”. Zanim skradł serce babci, po pijaku zgubił kontrabas. Pewnie jeszcze parę trupów w szafie by się znalazło. Nie miałam co prawda dziadka w Wermachcie, ale jakiegoś ubeka albo esbeka z pewnością dałoby się wygrzebać.“ „Właśnie odmówiłam zagrania roli grubaski. Zadzwonili o trzynaście kilogramów za późno.“ „(…) najlepszy jest seks z żonatymi. Cenię żonatych za dyskrecję.