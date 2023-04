Katarzyna Cichopek zabawia gości i oddaje się dzikim pląsom na jubileuszowym koncercie "króla góralskiego disco polo" (ZDJĘCIA)

Ostatnimi czasy Katarzyna Cichopek przeżywa prawdziwy renesans medialnej kariery. O jej rozstaniu z Marcinem Hakielem i romantycznej podróży do Jerozolimy z Maciejem Kurzajewskim mówiła jeszcze do niedawna cała Polska. Nic zatem dziwnego, że przekłada się to też na propozycje zawodowe, a sama zainteresowana wyraźnie zasmakowała w dochodowym dla gwiazd świecie chałtur.

Katarzyna Cichopek na jubileuszowym koncercie "króla góralskiego disco polo"

Wygląda na to, że wydarzenie okazało się strzałem w dziesiątkę, a aktorka bawiła się tak dobrze, że dała się nawet porwać Wacławowi Cieślikowi do tańca. Zrobili sobie też kilka pamiątkowych zdjęć na ściance, a Cichopek przemawiała do zgromadzonych z uśmiechem od ucha do ucha.