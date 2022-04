Katarzyna Sokołowska opowiada o ciąży w "Dzień Dobry TVN": "Czuję się do tej roli naprawdę dobrze przygotowana"

buba 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

jestem dzieckiem z późnego macierzyństwa. Urodziłam się, gdy moja Mamcia miała 38 lat, bardzo miałam z nią dobry kontakt, do końca Jej życia. jednak do dzisiaj pamiętam, jak ludzie mówili do niej, że ma ładną wnuczkę a do mnie w szkole dzieci, że babcia przyszła po mnie. Sama jestem już podwójną babcią, mam 51 lat i wnuk ma 8 lat. Cieszę się bardzo, że będąc młoda, pełna sił i witalności mogę bawić się z wnukami. Mimo mojej witalności nie dałabym rady opiekować się na stałe małymi dziećmi, wszystko ma swój odpowiedni czas i siły adekwatne do tego czasu