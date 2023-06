Kate Middleton ponownie zachwyca stylizacją na otwarciu wystawy Beatlesów w National Portrait Gallery (ZDJĘCIA)

We wtorek księżna Kate wybrała się na otwarcie wystawy Beatlesów w National Portrait Gallery. Była to idealna okazja do tego, aby zapracowana księżna zaprezentowała się w kolejnej stylizacji przyciągającej wzrok. Zobaczcie, jak się wyglądała tego dnia.

Księżna znów miała okazję wystroić się od stóp do głów. Tym razem mogliśmy ją podziwiać w białej sukience midi od Self Portrait za ponad 2300 złotych, która składała się z jasnej, plisowanej spódnicy i białej, tweedowej marynarki z czarnymi guzikami. Cała stylizacja została dopełniona czarną, pikowaną kopertówką od Chanel, kolczykami w kształcie łezki z diamentami i perłami za prawie 500 złotych od Heavenly London oraz czarnymi czółenkami z odkrytą piętą od Aquazzura za 3200 złotych. Co ciekawe, to ulubiony model butów... Meghan Markle.