Kate Middleton w kapeluszu z woalką wspiera pociechy podczas pogrzebu królowej Elżbiety (ZDJĘCIA)

lucy 32 min. temu zgłoś do moderacji 40 47 Odpowiedz

wspaniała,wzruszająca uroczystość...Wiliam z rodziną(żoną,dziećmi) prezentują się wspaniale-warto pielęgnować kilkusetletnie tradycje-to przecież kawał historii które odrzucić może tylko ktoś żyjący powierzchownie,byle chłystek(na koniec,choć to małostkowe dodam,że sylwetka Wiliama w mundurze to klasa sama w sobie-tego nie da się wypracować samym wyprostowaniem pleców...podobną postawę ma mój brat który wojsko odsłużył w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego-nawet w tłumie można tych ludzi odróżnic od reszty)Nie piszę o drugim wnuku królowej,-miała ich w sumie ośmioro-ale żadne z tych wnucząt nie zachowało się tak podle jak on(choć jak wiadomo nie wszystkie wnuki chcą byc i są na świeczniku-mają jednak tyle klasy co każdy przeciętny czlowiek,Haremu zabrakło nawet tego-więc nie ważne ile sobie orderów wepnie i co włoży jego żona-to ludzie bez honoru i klasy