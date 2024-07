Katy Perry wraca z plażowania z ukochanym Orlando Bloomem. Odsłoniła PŁASKI brzuch (ZDJĘCIA)

Zanim jednak wokalistkę pochłonie akcja promocyjna z okazji premiery płyty, po której czekać ją będzie najpewniej światowa trasa koncertowa, 39-latka zbiera siły i korzysta z ostatnich chwil, by nacieszyć się rodziną. We wtorek artystka została sfotografowana na jednej z plaż Santa Barbara, jak wsiadała do auta z ukochanym Orlando Bloomem. Narzeczeni mieli na sobie mało zobowiązujące stylizacje - Katy była w bikini i rozpiętej koszuli, w której wyeksponowała swój płaski brzuch. Brytyjczyk z kolei miał na sobie pomarańczowy T-shirt i beżowe szorty. Po wręczeniu napiwku parkingowemu celebryci wsiedli do swojego porsche i odjechali.