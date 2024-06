Kary Perry odsłania UMIĘŚNIONY brzuch, zmierzając na pokaz Balenciagi. Piosenkarka pozowała w SAMYM FUTRZE. Kontrowersyjnie? (ZDJĘCIA)

Katy Perry przygotowuje się do wydania nowego materiału. Przed jego premierą robi wszystko, by było o niej głośno. Na razie wychodzi jej to skutecznie. W niedzielę znalazła się w prestiżowym gronie gwiazd i osobistości zaproszonych na Vogue World Party. Artystka miała okazję nie tylko pozować przed fotoreporterami na czerwonym dywanie, ale także wziąć udział w pokazie mody. Uwagę wszystkich skupiała jej kreacja.