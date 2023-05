Khloé Kardashian gorzko o korzystaniu z surogatki: "Czułam się winna, że ZABIERAM jej dziecko"

Karina 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nawet, gdy kobieta jest w ciąży i sama rodzi to więź z dzieckiem i miłość do niego pojawiają się często dopiero po czasie. Najczęściej nie jest tak jak w filmach i matki 30 sekund po porodzie nie zalewa fala ogromnej miłości... To taka ładna bajka, która dobrze się sprzedaje. Nic więc dziwnego, że o taką więź i miłość może być jeszcze trudniej w przypadku korzystania z surogatki. I nikt nie odebrał surogatce dziecka, bo to nie jej dziecko. I nie - nie sprzedała dziecka, bo to nie jej dziecko. Jej była tylko macica i za to dostała pieniądze. Khloe jest biologiczną matką.