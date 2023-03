Kim i Khloe Kardashian eksponują szczupłe sylwetki, wijąc się w strojach kąpielowych na leżaku (ZDJĘCIA)

Toklo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moja Mama nie może dostać leku, którymi te siostry się odchudzały. Ma cukrzycę i otyłość, ten lek jej bardzo pomagał. Teraz nie ma go jak kupić!!! Dziewczyny, przez Was niektórzy ludzie mogą umrzeć. Jak możecie być takimi cholernymi egoistkami??? Dlaczego to robicie ?? Kto wam to wypisuje? Trzeba mieć potwierdzona cukrzycę. A Państwo nic z tym nie robi