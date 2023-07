Kim Kardashian baluje DO BIAŁEGO RANA z Tristanem Thompsonem! Khloe będzie zadowolona? (ZDJĘCIA)

Doskonale wiemy, że o siostrach Kardashian wiele można by powiedzieć, ale pamiętliwe to one ewidentnie nie są. Pamiętacie zapewne, jak cała rodzina zrobiła wielkie mecyje z faktu, że Tristanowi Thompsonowi, ojcu dzieci Khloe Kardashian, raz, drugi, czy trzeci "zdarzył się" skok w bok. Khloe rwała sobie włosy z głowy, krzyczała przed kamerami do telefonu, takie klimaty. A no wygląda na to, że spośród samych zainteresowanych nikt już o tym fakcie nie pamięta. Najpierw Kylie Jenner obnosi się po ulicach LA ze swoją niegdysiejszą bestie Jordyn Woods, a teraz Kim imprezuje w środku nocy z samym Thompsonem.