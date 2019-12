Kim Kardashian ponownie oskarżona o BLACKFACE: "Pozwolicie jej przebierać się za czarną kobietę do końca życia"?!

Karolina 3 godz. temu zgłoś do moderacji 471 18 Odpowiedz

Z tą poprawnością polityczną to już się cyrk robi. Jakby się czarny przebrał za białego to nie byłoby tematu. Gdzieś czytałam, że w Stanach ponad 90% osadzonych w więzieniach to czarnoskórzy, ale przez Afroamerykanów odbierane jest to jako rasizm. Huk, że ukradł czy zabił. W ich mniemaniu jest czarny więc posadzili go za kolor skóry, a biały sądzony by był inaczej. Za daleko to zaszło.