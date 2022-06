Kim Kardashian prezentuje słynne krągłości i z Petem Davidsonem wymienia czułości (ZDJĘCIA)

Na początku czerwca Kim Kardashian i Pete Davidson wybrali się razem do Londynu, gdzie paparazzi przyłapali ich podczas wieczornego wypadu do restauracji. Ostatnio para postanowiła udać się w kolejną wspólną podróż, tym razem stawiając jednak na znacznie bardziej egzotyczne klimaty. Otóż Kim i Pete zafundowali sobie rajskie wakacje we dwoje, czym celebrytka nie zapomniała pochwalić się na Instagramie.