Kim Kardashian rozmawiała z Petem Davidsonem na gali MET! Milutko? (ZDJĘCIA)

Czytam Pudelka od 17 lat. Wchodzę codziennie wiele razy, często komentuję. Od dziś zaczynam bojkot. Za flagę. Tak, jest to dla mnie idealny pretekst, by przestać tracić tutaj czas. Można sprawdzić po moim IP, że moja aktywność tutaj dzisiaj znacznie odbiega od mojej normy, i będę się tego trzymać. Weszłam tu dziś przez cały dzień 3 albo 4 razy, za każdym tylko po to, aby sprawdzić jaka flaga jest w logo. Jestem za wspieraniem naszych sąsiadów doświadczających tragedii wojny. Chciałam swoich barw narodowych choćby tylko przez dwa dni. Dziś jest święto narodowe, oficjalne państwowe, Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawcy Pudla to olali. Właściciel Pudla olał. WP to olało. Wstyd. Jutro już nie sprawdzę. Jutro nie wejdę. Jutro już będzie za późno. Zachęcam do dołączenia do mnie w bojkocie tego portaliku, który i tak od dawna już schodzi na, nomen omen, psy.