Kim Kardashian staje w obronie Kanye Westa i w obszernym oświadczeniu UDERZA w Taylor Swift: "ONA KŁAMIE!"

Od kilku dni ponownie jest głośno o konflikcie między Taylor Swift i Kanye Westem. Wzajemna niechęć tej dwójki względem siebie trwa od 2009 roku, gdy to raper podczas gali VMA wbiegł na scenę, wyrwał 19-letniej wówczas artystce mikrofon i stwierdził, że statuetka za najlepszy teledysk powinna trafić w ręce Beyonce. Oliwy do ognia dolał utwór ukochanego Kim Kardashian, w którym stwierdził między innymi, że "on i Taylor wciąż mogą uprawiać seks" oraz że "uczynił tę dz*wkę sławną".

W sobotę donosiliśmy o nagraniu telefonicznej konwersacji gwiazdorów, które ujrzało światło dzienne. Z przeprowadzonej przed laty rozmowy wynika, że Swift rzeczywiście nigdy nie była świadoma tego, jak ostatecznie będzie brzmiał singiel rapera.

Sytuację zwięźle skomentowała sama Swift. Artystka zdecydowała się zamieścić na InstaStories krótkie oświadczenie:

Zamiast odpowiadać na pytania tych, którzy pytają, co sądzę o materiale, który udowodnił, że cały czas mówiłam prawdę o naszej rozmowie (chodzi o to wideo, które zostało nielegalnie nagrane, które ktoś edytował i które ktoś zmanipulował, fundując czteroletnie piekło mi i mojej rodzinie) - pisze Taylor, zachęcając przy okazji do kliknięcia w zamieszczony przez nią link w celu sprawdzenia, "co naprawdę się liczy".

Wpis 30-latka skwitowała wezwaniem do działania. Zachęciła do wsparcia Światowej Organizacji Zdrowia i organizacji Feeding America, na które sama regularnie wpłaca datki:

Jeśli masz taką możliwość, proszę, dołącz do mnie i wesprzyj je podczas kryzysu - czytamy.

Na odpowiedź Kim nie trzeba było długo czekać. Kardashianka zamieściła także za pośrednictwem InstaStories znacznie obszerniejsze oświadczenie, w którym staje w obronie męża:

Taylor Swift postanowiła ponownie wrócić do dawnego tematu, co w tej chwili wydaje się być bardzo samolubne, biorąc pod uwagę miliony cierpiących w tym momencie ludzi - zaczęła, odnosząc się do pandemii. Jeszcze kilka dni temu nie czułam potrzeby komentowania sytuacji i jestem naprawdę bardzo zawstydzona tym, że robię to teraz, jednak w związku z tym, że ona nadal o tym mówi, czuję, że nie mam wyboru, bo ona tak naprawdę kłamie - czytamy w udostępnionej przez celebrytkę relacji.

Dla jasności, jedyną kwestią, o którą kiedykolwiek się zanosiło, było, to że Taylor skłamała w rozmowie z publicystą, twierdząc, że "Kanye nigdy nie dzwonił, by prosić o zgodę". Kanye i Taylor rozmawiali, co wszyscy mogliście usłyszeć - drążyła wierna żona.

Nikt nigdy nie zaprzeczył, że słowo "dz*wka" zostało użyte bez jej zgody. W czasie, gdy przeprowadzali rozmowę, piosenka nie została jeszcze w pełni napisana. Jak wszyscy słyszą na filmie, manipulowała prawdą na temat ich rozmowy w swoim oświadczeniu, w którym powiedziała, że "odmówiła i ostrzegła" go przed wydaniem piosenki z tak kontrowersyjnym przekazem - rozpisuje się partnerka rapera.

Nigdy nie chodziło o słowo "dz*wka". Zawsze chodziło o to, czy doszło do rozmowy, czy nie - twierdzi Kardashian i zapewnia, że nagranie nigdy nie było przerabiane:

Nigdy nie edytowałam nagrania (kolejne kłamstwo). Opublikowałam kilka filmów na Snapchacie, by o tym wspomnieć, a pełny film, który ostatnio wyciekł, nie zmienia sensu rozmowy - zapewnia.

Następnie 39-latka opisała, do czego jej ukochany jako artysta ma prawo:

Kanye jako artysta ma pełne prawo dokumentować swoją muzyczną podróż i proces tworzenia, tak samo, jak niedawno ona zrobiła to poprzez swój dokument. Kanye udokumentował wykonywanie wszystkich swoich albumów jedynie w osobistym archiwum, nigdy nie wydając żadnego z nich do publicznego użytku. Treść ich rozmowy pozostałaby prywatna, gdyby nie kłamała i nie zmuszała do tego, bym musiała stanąć w jego obronie - ubolewała.

Na koniec zapewniła, że to jej ostatnie oświadczenie w sprawie: To będzie ostatni raz, kiedy o tym mówię, bo szczerze mówiąc, nikogo to nie obchodzi. Przepraszam, że Was tym zanudzam. Wiem, że wszyscy macie obecnie do czynienia z poważniejszymi i ważniejszymi sprawami - podsumowała.