Kim Kardashian w skąpym bikini daje nura w wodzie po kolana. Internauci kpią: "Dziewczyno, GDZIE TY SKACZESZ?" (ZDJĘCIA)

Kim Kardashian opublikowała na Instagramie zdjęcia z wakacji na Turks i Caicos . Celebrytka zaprezentowała zmysłowe pozy w czarnym skąpym kostiumie kąpielowym, do którego dobrała biały top imitujący styl "miss mokrego podkoszulka".

Jednak tym razem to nie zabójcza sylwetka przykuła uwagę internautów. Obserwatorzy Kim zwrócili uwagę na fakt, że Kardashian przybiera pozę do nurkowania, stojąc w wodzie sięgającej jej do kolan. W sekcji komentarzy pojawiła się lawina żartów. Użytkownicy platformy nie zostawili na gwieździe suchej nitki.