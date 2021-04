Kim Kardashian z malutką torebką za 40 tysięcy robi zakupy w sex shopie w Miami, po czym pędzi na prywatny samolot (ZDJĘCIA)

Choć gwiazda niewątpliwie musiała odetchnąć z ulgą po zakończeniu relacji z problematycznym muzykiem, nie przeszkodziło to łkaniu nad swoim losem w jednym z ostatnich odcinków rodzinnego reality show. W końcu rozwód z Kanye jest jedną z głównych osi fabularnych finałowego sezonu Keeping Up With The Kardashians.