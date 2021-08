Kim Kardashian zaliczyła WPADKĘ, promując nowy album Kanye Westa

Wera, wong 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jego mama zmarła po operacji plastycznej, chyba całego ciała, myślę że on również namawiał ją do tego, ponieważ plus size, wtedy nie był zbytnio akceptowany, w Los Angeles, po tym wszystkim kiedy już osiagnoł sukces, dotarło do niego co stracił tak bezsensownie.. Przecież jego mama mogła żyć, nawet przy kości.. Sam wpadł w pułapkę, ale było za puzno