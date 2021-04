Kinga Duda opuszcza sąd i PALI E-PAPIEROSA w towarzystwie funkcjonariusza SOP

Kinga Duda ominęła ponoć kolejki, wchodząc do gmachu sądu bocznym wejściem. Udała się tam prywatnie czy w związku z kancelaryjnymi obowiązkami?

Ostatnio dla odmiany Kingę przyuważono przed sądem na ulicy Czerniakowskiej. 25-latka przyjechała do instytucji w towarzystwie funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Młodej prawniczce udało się uniknąć długiego wyczekiwania w kolejce, bowiem do gmachu sądu weszła bocznym wejściem. Po opuszczeniu budynku, w którym spędziła ponad godzinę, zapaliła e-papierosa, rozkoszując się wciąganym do płuc podgrzewanym tytoniem.