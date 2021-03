Tak zmieniała się Kinga Rusin

Dorota 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dostała się do telewizji jak większość koleżków po znajomości, rodzinka utrzymująca dobre stosunki z ówczesnym rządem i mamy Kraśko, Rusin itp stąd się wzięła też nagonka na PiS ..cała Kinga, oderwana od rzeczywistości, pluje wymiocinami na Polskę. Skosztuj życia prawdziwego ,zobacz jak to jest w we wschodnim kraju u naszych sąsiadów ,jak kobiety są traktowane. Wyjedź do Paryża, Austrii, Berlina, przekonasz się jak kobiety są wolne, chodzą w burkach i założę się że mają więcej szacunku do kraju w którym żyją niż ty. Wyjątkowo Cię nie lubię Kobieto, głosisz farmazony bo jesteś rozpieszczoną lalą, zarobiłaś kasę w niemieckiej telewizji i masz jeszcze tupet chwalić się Malediwami. Nie wracaj stamtąd.