Klaudia El Dursi eksponuje ciążowy brzuch na wydmach w Dubaju

Dlaczego ma się wstydzić skoro często idziecie do całkiem obcego faceta ginekologa I pcha łapy w pochwę I to jest ok!? W tym zawodzie nie powinno być facetów ginekologów bo to naruszanie intymności związku I ubliżanie partnerowi. W USA jest około 90% kobiet ginekologów a w polskim ciemnogrodzie odwrotnie Szok. Zawsze chodzę do kobiety ginekologa I mąż jest podczas każdego badania palpacyjnego I wspierał porody bo intymność należy zawsze do partnera. Taka obecność zbliża partnerów do siebie.