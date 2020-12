Klaudiusz Sevkovic i Gulczas pozdrawiają ze wspólnego świętowania "DWIE LEGENDY"

Mimo to wciąż jednak najwięcej sympatii wśród Polaków budzą gwiazdy pierwszej edycji programu. Choć żadnemu z nich nie udało się zrobić spektakularnej kariery w show biznesie, co jakiś czas przypominają o sobie przy okazji, chociażby zaproszeń do telewizji śniadaniowych.

Część uczestników z pierwszego sezonu Big Brothera prowadzi także profile w mediach społecznościowych. To właśnie tam wspólnym zdjęciem pochwaliła się dwójka bardziej rozpoznawalnych gwiazd show. W piątek Klaudiusz Sevkovic udostępnił fotografię, do której pozuje z... Gulczasem. Panowie spotkali się z okazji świąt Bożego Narodzenia, czego nie omieszkali uwiecznić.

Dwie legendy. Późniejszy "Big Brother" to był śmiech na sali (...), Jak miło Was zobaczyć razem po latach, To było (i jest) duo!, Moja ulubiona ekipa, Najlepsza to była Wasza edycja, Może w Nowym Roku jakiś kanał otworzycie na YouTube razem (...) - czytamy.