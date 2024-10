Kobieta, która po powodzi dostała dom od Buddy, NIE MOŻE w nim zamieszkać: "Znalazłam się w bardzo trudnym położeniu"

Pomoc miala trafic do ludzi biednych a pan na szybko kupila dzialke za 150 tys? To dlaczego dom nie pojechal tam gdzie powódz zalala stary dom? Na pozwolenie i przyłączenie czasem czeka sie miesiacami. Pudelkowicze czy wam to nie smierdzi? Ktos teraz bedzie chcial budowac narracje ze to wina rządu. 150 tys to spokojnie wystarczylo by pani na wynajem mieszkania na kilka lat. Kto kupuje działke w kilka dni? To smierdzi na kilometr