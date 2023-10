Kourtney Kardashian odsłania ciążowe kształty w siateczkowym kostiumie. Poród już niebawem! (ZDJĘCIA)

Goska 36 min. temu zgłoś do moderacji 4 14 Odpowiedz

PiS nie potrzebuje wyniku referendum do czegokolwiek, potrzebuje natomiast kampanii referendalnej, o której chwilowo wszyscy jakby zapomnieli. Trzeba pamiętać, że przepisy o referendum różnią się od tych o wyborach do Sejmu i Senatu. Różnią się ciszą wyborczą. Nie wolno co prawda zachęcać w czasie 48 godzin do głosowania, bo w referendum liczy się frekwencja, ale wolno informować o pytaniach referendalnych. A czego PiS-owi potrzeba więcej? Do prowadzenia kampanii zgłosiło się 70 podmiotów, w tym wszystkie startujące w wyborach partie. Ale poza nimi także fundacje i tu jest cała niekończąca się lista powiązanych z PiS-em podmiotów: fundacje PZU, PKO, Lotto, JSW czy PKP, do tego "Gazeta Polska" czy Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu Dariusza Mateckiego. Do tej pory kampanii tych podmiotów prawie nie było widać, ale ma być. — Przede wszystkim my też zgłosiliśmy się do kampanii referendalnej — zaczyna nasz rozmówca ze Zjednoczonej Prawicy. — Więc w sobotę i niedzielę PKW będzie miała problem z wypowiedziami na ten temat.