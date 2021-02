Kourtney Kardashian POTWIERDZA ZWIĄZEK z Travisem Barkerem! (FOTO)

Agata 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Niech sporyka sie z kim chce! Jest po 40 i ma swoj rozum. A pisanie, ze powinna wrocic do Scotta jest ciosem ponizej pasa.. Juz ogladajac poczatki „ keeping up with the Kardashians“ widac bylo, ze Disick jest dziecinny i nie moze przywyknac do zycia rodzinnego. Jak widac po tylu latach nic sie nie zmienilo. Ile bylo juz tych szans? Ile zdrad i upokorzen przezyla Kourtney , tylko po to zeby jej dzieci mialy ojca. No coz... pewnie jeszcze do siebie wroca.😏 Choc mam nadzieje, ze nie.