Król Karol III z Camillą oraz William i Kate z pociechami mkną karetami do Pałacu Buckingham (ZDJĘCIA)

W sobotę oczy całego świata zwróciły się w kierunku Wielkiej Brytanii. To właśnie tego dnia Karol III został oficjalnie koronowany na króla. Tuż po godzinie 13:00 polskiego czasu arcybiskup nałożył na głowę nowego monarchy koronę św. Edwarda, a następnie koronował również jego małżonkę, Camillę . Wkrótce w tłumie ponad 2000 gości zgromadzonych w Opactwie Westminsterskim dało się słyszeć "God Save The King".

Po zakończeniu trwającej dwie godziny ceremonii król i królowa w asyście niosących ich szaty paziów opuścili londyńską świątynię. Następnie małżonkowie wsiedli do zbudowanej w XVIII wieku złotej karocy i w jej wnętrzu ruszyli w drogę do Pałacu Buckingham. Tuż za powozem monarchy podążała konnica, wśród której można było wypatrzyć m.in. siostrę Karola, księżniczkę Annę. W uroczystej procesji wzięli także udział książę William oraz Kate Middleton razem z pociechami: Georgem, Charlotte oraz Louisem, który z nietęgą machał do poddanych. Aleją The Mall w bliźniaczym powozie przejechał również brat króla, książę Edward wraz z małżonką hrabiną Wessex Zofią oraz dwójką dzieci.