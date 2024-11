Królewska para Hiszpanii obrzucona BŁOTEM I OBELGAMI przez powodzian. Próbowano osłaniać króla parasolami. Do sieci trafiło nagranie

Nie rozumiem dlaczego oberwalo sie Krolowi? Krol nie to wladza wykonawcza jak np Prezydent w Polsce. Krol pelni funkcje ceremonialne i reprezentacyjne. Od sprawowania nadzoru jest Premier i podlegli mu ministrowie, a nie Krol. To co? Mial siedziec i wysylac dziesiatki tysiecy sms-ow do ludzi? Od tego jest system ostrzegania, a nie sadze, ze akurat Krol go uruchamia....